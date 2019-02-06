Пашиняна обвинили в беспринципности

Сегодня даже подчиненные Николу Пашиняну армянские СМИ вынуждены констатитровать, что за прошедшие девять месяцев действующая власть осуществила множество шагов, которые свидетельствуют о том, что не проповедуют какой-либо принцип.

Армянские власти часто доказывали, что его основным принципом является отсутствие принципа армяно-российские отношения, отношения Армения-Евросоюз, голосования в ООН и других структурах, во внутренней жизни - отказ от своих же обещаний положить конец суперпремьерской системе, позорная кадровая политика, компромиссы с прежней системой (в том числе, под названием "разрушить баррикады" перед прежними должностными лицами назначение на должности).

То есть, по большей части в Армении есть власть, у которой нет принципов.

В политике отсутствие принципа, существование властей, не имеющих принципа, может стать головной болью для государства, поскольку неимение принципа означает также быть непредсказуемым и быть готовым на все.

Принципы, в конце концов, являются сводом определенных канонов, "нельзя" и запретов, за которыми следят власти, должностные лица. В теории управления есть известное определение о том, что "принципы - это основополагающие истины, которые указывают руководителям как действовать".



А значит, у армянских властей нет тех основополагающих истин, ориентиров деятельности и руководствуются они под диктовкой момента.



И как правило, отсутствие принципов в политике означает, что в политической жизни Армении основной мотивирующей, движущей вперед и преобладающей категорией является интерес. То есть, в армянской действительности преобладает обслуживание и удовлетворение индивидуальных и групповых интересов.

Общественный интерес задвинут на второй, третий план, хотя удовлетворение индивидуальных и групповых интересов происходит посредством громогласных заявлений, патетических девизов об общественном интересе.



Одним словом, пришедшие к власти пашиняновцы продолжают свою деятельность тем же самым порочным механизмом столкновения и удовлетворения интересов, которые наличествовали при прежней власти.

Сабухи Иманов