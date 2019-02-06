Армян снова стало меньше

Демографические показатели опять не принесли облегчения нашим соседям. Ожидалось, что в связи с апрельским переворотом в стране начнется демографический бум - сюда хлынут армяне диаспоры, все те, кто сбежал из Армении при прежнем режиме, а также трудовые мигранты из России. Ведь новая Армения, как было обещано в начале мая прошлого года, должна была совершить резкий скачок в светлое будущее.

Как сообщают сегодня армянские СМИ, численность постоянного населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года по положению на 1 января 2019 года составила 2 965.1 тыс. человек. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического комитета республики. Данный показатель по сравнению с 1 января 2018 года снизился на 7,6 тыс. человек. Снижение численности населения обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо - 18,5 тыс. человек над естественным приростом населения - 10,9 тыс. человек.

За 2018 года число родившихся в республике детей снизилось на 3,1% до 36 502. Число городского населения Армении на 1 января составило 1 894.5 тыс. жителей (спад на 1,3 тыс.), большая часть - 1 080.1 тыс. живут в Ереване. В сельской местности численность населения снизилось на 6,3 тыс. человек до 1 070.6 тыс. человек.

Напомним, что на минувшей неделе, в ходе своего визита в Германию премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что более 70% жителей Армении уверены, что страна развивается в правильном направлении. Последние демографические показатели позволяют усомниться в его словах.

Султан Керим