Армянский эксперт о провинциальной хитрости Пашиняна

Попытки Никола Пашиняна представить возобновившийся переговорный процесс как идущий в интересах Армении, не воспринимаются всерьез экспертным сообществом и СМИ.

В ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева стороны обсуждали карабахский конфликт. Об этом в беседе с Tert.am сказал директор Центра политического анализа "Акунк", бывший депутат Рубен Акопян.

По его мнению, азербайджанская сторона полностью была в курсе того, о чем идет речь.

"А наш премьер-министр прибег к хитрости - это своего рода провинциальная хитрость, - когда заявил о том, что их встреча, длившаяся 1,5 часа, была случайной, пожали друг другу руки... Помилуйте, такого не бывает...

Вполне естественно, что они говорили об "Арцахе", и на следующий день именно в Давосе позвонил Болтон, и ясно, что речь зашла об "Арцахе". Пашинян наивно заявив, что об "Арцахе" не говорили, тем самым сказал, что речь шла об "Арцахе"", - отметил Рубен Акопян, добавив, что "неопытность, самовлюбленная позиция неприятия советов" для него неприемлема.

Политолог отметил, что он не встречался с Николом Пашиняном, "он вроде ни с кем не встречается", "даже не отвечает на телефонные звонки". Поэтому в своем интервью он обратился к премьер-министру: "Уважаемый Пашинян, было бы неплохо, если бы ты прислушался к советам. У нас могут сложиться такие ситуации, за которые не только вы будете нести ответственность, но и все мы, наше государство".

По мнению Акопяна, когда говорят готовить народы к миру, подразумевается, что что-то происходит - процесс пошел.

"Процесс пошел, народ должен быть готов принять мирный процесс. К сожалению, азербайджанская сторона выиграла за это время, настал какой-то момент, я полагаю, Пашинян должен отчитаться за договоренности, которые не будут выполнены. Мне не хотелось бы, чтобы наш народ впадал в панику, но война как таковая не за горами. Дай Бог, чтобы я ошибался", - сказал Рубен Акопян.

Экс-депутат подчеркнул, что Азербайджан никогда не соглашается, когда что-то не в его интересах.

"Ответ - "нет" не очень хорошо воспринимается в дипломатии. Мы воспользовались "нет" Азербайджана. Мы говорили "да", когда знали о том, что Азербайджан скажет "нет". Это простая игра. Азербайджан не соглашался, когда чувствовал, что это противоречит его интересам. Алиев не промолвил и слова о том, что народ Карабаха может реализовать свое право на самоопределение. Никогда не говорилось о том, что Баку за реализацию права народа "Арцаха" на самоопределение", - констатировал армянский эксперт, добавив, что, судя по всему, в настоящее время в основе переговоров лежит "дорожная карта" о том, как армянские войска должны быть выведены с оккупированных" территорий.

Султан Керим