Армению ждет новый скандал – теперь в ЕАЭС

Никол Пашинян собирается наступить на те же грабли, что рассорили его страну с ОДКБ. На этот раз под прицелом экс-премьер, председатель коллегии евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Совсем недавно на мероприятии ЕЭК в Москве они сидели рядом, произносили речи и мило беседовали, а сегодня армянские СМИ, правда, с оговоркой, что это неофициальная информация, сообщили, что в Армении собираются возбудить уголовное дело в отношении экс-премьера.

Об этом написал сайт mamul.am.

"Как известно, в Армении после событий 1 марта 2008 года оказывалось давление на государственных служащих. Согласно сведениям, все те сотрудники, которые поддерживали или симпатизировали демонстрантам, были либо уволены, либо подвергнуты "разъяснительной работе, порученной в верхах".

В последние месяцы, параллельно с арестом Роберта Кочаряна, активизировались разговоры о том, что уголовные дела будут возбуждены и против тех должностных лиц, которые организовали и осуществили это давление. Говорят, что за давлением стоит бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян.

Согласно муссируемым слухам, именно из офиса Тиграна Саркисяна предоставлялись сведения о том, какими сотрудниками из какой структуры следует заняться", - пишет издание.

Напомним, что сразу после апрельского переворота в Армении был неожиданно арестован генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. В рамках "дела 1 марта", ставшего болезненной идеей фикс для Никола Пашиняна. Арест генсека ОДКБ вызвал скандал, в результате чего Армения потеряла этот пост, а также обострила и без того не радужные двусторонние отношения с союзниками.

И теперь в Армении гадают, как поступит их недальновидный премьер с Тиграном Саркисяном и рискнет ли еще раз разозлить Москву. Ведь неосторожные шаги против главы ЕЭК могут закончиться для Армении и вовсе плачевно.

Зульфугар Ибрагимов