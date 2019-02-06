Азербайджан снова подтвердил свою роль в укреплении мультикультурализма в регионе

Сегодня в мире растет национализм, нетерпимость на религиозной и этнической почве, отрицание и неприятие всего, что кажется на первый взгляд чуждым.

Есть понимание того, что перед этими угрозами и вызовами трудного времени могут выстоять те общества, которые пропагандируют терпимость, миролюбие, толерантность.

Азербайджан, который исторически был пространством, где представители разных народов и религий жили в атмосфере мира и дружбы, где никогда не было противостояния на религиозной и национальной почве, где создана уникальная толерантная атмосфера, стал хорошим примером межрелигиозного и межцивилизационного взаимопонимания.

Азербайджанский мультикультурализм постепенно завоевывает признание как мировой феномен. Не удивительно: в то время, как в Европе, на родине толерантности, все чаще говорят о смерти идеи равноправного сосуществования разных культур, в мусульманской стране мультикультурализм стал частью повседневной жизни, а терпимость и равноправие всех народов, населяющих страну, становятся прочной основой государственной политики.

5 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Президент Ильхам Алиев во время беседы поздравил Патриарха Московского и всея Руси с 10-летием Патриаршей интронизации.

"Мне очень приятно, что вскоре после этого знаменательного события Вы совершаете визит в нашу страну. Мы это рассматриваем как знак уважения к Азербайджану. И также хочу Вам сказать, что в Азербайджане с большим уважением относятся к Вам, к Вашей деятельности. Вас в Азербайджане знают, Вы не первый раз посещаете нашу страну, и испытывают к Вам глубокое уважение", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев, в частности, отметил, что между Азербайджаном и Россией очень высокий уровень взаимного доверия на всех уровнях, начиная от президентов и заканчивая простыми гражданами.

"Хотел бы сказать, что в прошлом году рекордное количество россиян посетило Азербайджан - около 900 тысяч человек. То есть, это показатель того, что отношения между людьми и странами - на самом высоком уровне. Потому что они чувствуют себя как дома, они приезжают сюда с хорошими намерениями и к ним относятся здесь как к родным людям", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что очень многое связывает Азербайджан и Россию в историческом плане.

"И сегодня, когда мы активно взаимодействуем по всем направлениям, конечно же, это сотрудничество приобретает особую важность в деле укрепления мира в нашем регионе, на Кавказе. Поэтому когда мы смотрим на всю палитру межгосударственных отношений, мы, конечно, видим позитивную динамику", - сказал Президент.

В свою очередь, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, в частности, отметил, что посещение Азербайджана "всегда для меня является духовно и культурно важным событием".

"Ваша страна с глубокой и древней историей, Ваша страна, находящаяся на таком непростом цивилизационном перепутье, впитала в себя мудрость и окружающих народов, и, конечно, собственный исторический опыт, который не был простым, но который, несомненно, обогатил народ замечательной культурой и духовностью. Я, посещая Азербайджан, всегда обращаю внимание на высокий уровень межрелигиозных отношений. Причем, эти отношения не являются лишь только показательными на каком-то официальном уровне. Все это имеет прямое отношение к жизни простых людей. И православные в Азербайджане пользуются всеми теми возможностями, которыми пользуется и мусульманское большинство", - сказал Патриарх.

По его словам, православные граждане не чувствуют никакого дискомфорта, проживая в Азербайджане. Они являются честными гражданами своей страны и одновременно православными людьми, которых и по религиозным убеждениям, и по традиции связывает, конечно, очень многое с их исторической родиной - Россией.

"И вклад Азербайджана в развитие отношений между нашими странами всегда весьма и весьма значителен. Ваша добрая воля, Ваша открытость для развития этих отношений ценятся нашим народом", - подчеркнул Патриарх.

Отметим, что 2016-й год был объявлен Президентом Ильхамом Алиевым "Годом мультикультурализма".

В Азербайджане уже более 20 лет действует Координационный совет общественных организаций российских соотечественников, который объединяет активистов-общественников, представителей религиозных конфессий, интеллигенции, средств массовой информации.

Примером того, что такое истинный мультикультурализм, может служить жизнь русской диаспоры и отношение к русскому языку в Азербайджане. Здесь восстанавливают православные храмы, проводят школьные олимпиады и конкурсы на знание творчества русских поэтов. Русская культура считается частью культуры всего многонационального Азербайджана. Члены Русской общины участвуют во всех аспектах жизни страны, это полноправные граждане своей родины. Такой интернационализм, к сожалению, ставший редкостью на постсоветском пространстве, служит не только благополучию внутри республики, но и укреплению дружеских отношений, которые существуют между Россией и Азербайджаном.

В Азербайджане работы по сохранению традиций языка и культуры разных народов, в том числе граждан русской национальности, находят понимание и поддержку и возведены в ранг государственной политики.

Президент Ильхам Алиев постоянно отмечает, что мультикультурализм в Азербайджане стал образом жизни. Мультикультурализм в качестве одного из основных направлений государственной политики вызывает особый интерес у стран мира, и мы готовы поделиться нашим опытом в этой сфере. Как политический, так и социальный опыт азербайджанского мультикультурализма сегодня может многое дать системе общечеловеческих ценностей.

Одинаково теплое отношение, равное внимание и забота Президента Ильхама Алиева о деятелях различных религий является как человеческой, так и политической причиной формирования их искреннего отношения как к государству, так и друг к другу.

В целом, руководство страны за годы независимости приложило огромные усилия для сохранения и укрепления гармонии, взаимопонимания и мира между религиями и народами, что, по признанию многих зарубежных наблюдателей, способствует миру во всем мире.

Однако, изначально дружелюбное, доброе отношение азербайджанцев к представителям иных религий и национальностей - вовсе не продукт официальной политики, спущенной сверху. Это присущее изначально азербайджанской ментальности качество.

Терпимость к другим расам, этносам, религиям и культурам, с подачи США и ЕС официально возведенная в ранг квази-религии во многих странах мира, законодательно поддержана и культивируется информационной пропагандой и массовой поп-культурой, но тем не менее сегодня нередко демонстрирует свою крайнюю несостоятельность. К примеру, миграционный кризис, вызванный массовым прибытием в Европу беженцев из мусульманских стран, все чаще сопровождается конфликтами с местным населением, вспышками насилия с обеих сторон и укреплением позиций правых, нередко, радикальных сил.

То, что в Европе попытались культивировать искусственно, совершенно естественно и гармонично произросло на благословенной азербайджанской земле.

Терпимость и доброжелательность в отношении иных верований и национальных особенностей - черта, пронесенная культурой азербайджанского народа через века.

Так, столетиями на азербайджанской земле бок о бок с мусульманами мирно и дружно сосуществовали другие конфессии. Мусульманская, христианская, иудейская общины по-соседски делили радости и горести. Как положительный пример такого мирного сосуществования можно привести тот факт, что сегодня отдаленные географически Азербайджан и Израиль успешно продолжают крепить и развивать сложившиеся издревле тесные взаимовыгодные связи. Ощутимая поддержка государства, пропаганда и популяризация толерантности со стороны властей, безусловно, стали причиной устойчивого развития этой позитивной тенденции в наши дни.

Впрочем, связи, хоть и не столь древние, у Азербайджана есть и с европейским христианством во главе со Святым Престолом.

Начиная с 2012 года, Фонд Гейдара Алиева, руководимый Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, выделял средства на ремонтные работы в Ватикане, включая реставрацию Сикстинской капеллы. Фонд финансировал восстановление двух катакомб в Ватикане, а также сохранение и оцифровку древних манускриптов в Ватиканской апостольской библиотеке. В 2012-м году Ватикан официально объявил, что Азербайджан - первая мусульманская страна, оказавшая щедрую безвозмездную помощь восстановлению римско-католических святынь. Впрочем, деятельность Фонда по сохранению европейского культурного наследия не ограничивалась только Ватиканом.

Ранее Фонд предоставил 40 тыс. евро на ремонтно-реставрационные работы в Соборе Страсбургской Богоматери, а позже оплатил реставрацию двух средневековых нормандских церквей. Выделялись также средства на Лувр, музей Капитолини в Италии, Городской дворец Берлина.

Подобные благотворительные акции Баку посредством Фонда Гейдара Алиева в современной политологии характеризуются как проявление мягкой силы и служат, главным образом, национальным интересам нашей страны.

Конечно, феномен азербайджанского мультикультурализма не создавался как инструмент влияния. Но этот фактор - наше действенное оружие в борьбе с армянской пропагандой и за освобождение вероломно оккупированных Арменией территорий Азербайджана.

Проводимая в рамках этой стратегии активная популяризация культуры и искусства Азербайджана во всем мире стала одним из приоритетных направлений внешней политики политического руководства страны. Культура, эта мягкая сила, способна, конечно, не сразу, а исподволь, но в итоге эффективно влиять на политику стран, симпатии народов, формировать общественное мнение и ломать искусственно созданные недоброжелателями порочные стереотипы. Вода, как говорится, камень точит, и мягкая сила Азербайджана уже переламывает ситуацию в нашу пользу.

Сабухи Иманов