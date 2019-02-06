В Армении снова пытаются наехать на «Газпром»

Новые власти Армении уже который месяц ищут повод придраться к дочке российского "Газпрома" - ЗАО "Газпром-Армения". Ранее было сделано несколько подходов и попыток, но российская компания отбивала "атаки".

На днях на "Газпром Армения" началось очередное наступление.

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении на заседании 6 февраля вынесла предупреждение ЗАО "Газпром Армения", сообщает News.am.

В нем отмечается, что ЗАО "Газпром Армения" информацию о деятельности пятого энергоблока Разданской ТЭС за ноябрь 2018 года представило 28 декабря 2018 года, нарушив предусмотренные сроки. В целях расследования факта нарушения сроков, установленных решением Комиссии, в отношении компании возбуждено административное производство, о котором было оповещено ЗАО "Газпром Армения".

А пока армянские власти ищут пути наехать на российскую компанию, они все больше и больше вливают в долги перед ней.

Как пишет газета "Жаманак", в конце декабря прошлого года российский газ для Армении подорожал со 150 до 165 долларов. Но "Газпром Армения" не собирается брать на себя эту разницу в 15 долларов.

"Таким образом, долг в 15 млн. долларов накапливается, и, поскольку "Газпром Армения" - на 100% собственность России, остается только строить догадки, что Армения на сей раз отдаст России, чтобы погасить свой долг. Скорее всего, пожалуй, это будет Ереванская ТЭЦ", - пишет армянская газета.

Султан Керим