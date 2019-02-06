Deutsche Welle задала Пашиняну неудобный вопрос про Карабах - Подробности конфуза

Армянская сторона выглядит довольно жалко, когда пытается лавировать в вопросах сепаратизма. Учитывая ситуацию и отношение мира к агрессивному сепаратизму и теме территориальных претензий, наши соседи изо всех сил отбиваются от параллелей с подобными ситуациями в Грузии, Украине или Молдове. Но зато всегда готовы считать прецедентом ситуацию вокруг Косово. И если армянские официалы заранее не готовятся к ответу на подобные вопросы, то оказываются в неловкой ситуации.

К сожалению, такие вопросы задаются армянским руководителям на международной площадке не часто. Но Николу Пашиняну не повезло. В ходе интервью государственной немецкой международной телерадиокомпании Deutsche Welle ("Немецкая волна") его буквально окунули в эту тему с головой, а он оказался к ней совершенно не готов. Не ожидал. Ничто не предвещало бури, он как раз приступил к изложению своей позиции по Карабаху, когда немецкий журналист его перебил и заметил, что его позиция немного напоминает аргументацию в ситуации с Украиной, когда Киеву предлагается вести переговоры с сепаратистами самому, а Россия, мол, тут не причем.

Это был удар ниже пояса. Все, что мог более-менее внятно ответить армянский премьер, - это заявить, что эти две ситуации несравнимы. Аргументов в пользу своей позиции он не нашел и попытался спасти свою честь детским лепетом вроде "жители Карабаха не выбирали меня и не дали мне полномочия представлять их". Чем еще раз доказал точность параллелей, проведенных журналистом Deutsche Welle.

В тему напомним, что еще летом 2005 года, когда Запад назло поддержавшей Сербию России начал парад признаний "независимости" Косовского региона, в Армении питали большие надежды на прецедентность этой ситуации для карабахского конфликта. Как писало, например, издание PanARMENIAN.Net, "судя по всему, близок тот день, когда возникнет еще один прецедент обретения независимости бывшей автономией вопреки воле государства, частью которого она некогда являлась". Автор соответствующего анализа настаивал, что в связи с признанием Косово Карабах получает какие-то там права на настойчивость.

"Оснований для параллелей между Косово и Карабахом более, чем достаточно. Быть может главное из них то, что кроме Косово на Балканах уже есть албанское государство в лице Албании, а на Кавказе кроме Карабаха есть армянское государство в лице Армении. Готовность мирового сообщества признать второе албанское государство подорвет аргументы азербайджанской стороны", - писало издание.

Прошло почти пятнадцать лет, как известно, "независимость" Косовского края Сербии признало большинство стран Запада. Но армянский воз и ныне там, где находится с начала 90-х. Только теперь уже окончательно понятно, что прецедентом для ее территориальных аппетитов стали не Косово, а сепаратистские конфликты на постсоветском пространстве, результаты которых никто и никогда ни на Западе, ни на Востоке не признает.

Зульфугар Ибрагимов