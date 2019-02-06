Президент Узбекистана посетит Азербайджан
6 февраля 2019 14:28 1 066
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на UPL 24.
Пока о точной дате визита неизвестно, но сообщается, что он состоится в скором времени.
Отмечается, что информацию о предстоящем визите подтвердил также министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, который находится с визитом в Узбекистане. Мустафаев и вице-премьер Узбекистана Эльер Ганиев обсудили вопросы, касающиеся визита.
Ганиев в ходе встречи с министром отметил, что узбекская сторона надеется на дальнейшее улучшение экономических связей.
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