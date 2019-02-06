ЦИК Азербайджана уточняет список избирателей по стране

Согласно требованиям Избирательного кодекса Азербайджана, с января 2019 года стартовал процесс уточнения списков избирателей по стране.

Как сообщили Trend в среду в отделе по связям с общественностью секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК), к этой крупномасштабной работе привлечены более 30 тысяч членов всех нижних избирательных комиссий в республике, передает Day.Az.

Процесс уточнения ведется в тесном сотрудничестве с соответствующими органами МВД и минюста, а также местными исполнительными структурами и муниципальными органами.

В соответствии с законодательством, составление единого избирательного списка на первом этапе было произведено участковыми избирательными комиссиями. На основе представленных местными исполнительными органами и муниципальными структурами данных члены участковых избирательных комиссий уточнили список избирателей своих участков и до 5 февраля представили составленные по участкам избирательные списки соответствующим окружным избирательным комиссиям.

Окружные избирательные комиссии должны проверить списки избирателей, еще раз проанализировать поступившие из соответствующих органов информацию и статистические показатели и, уточнив в рамках своих полномочий предварительные списки по соответствующим избирательным округам, до 5 апреля должны представить их в ЦИК.

В свою очередь ЦИК будет проводить составление списка избирателей по стране. Завершить этот процесс планируется не позднее конца мая, после чего вновь составленный единый избирательный список по стране будет размещен на официальном интернет-сайте ЦИК и представлен общественности.

Отметим, что граждане, не нашедшие в избирательных списках своих имен, могут позвонить на горячую линию ЦИК по номеру 115, или обратиться в Комиссию, заполнив форму заявления на ее сайте.

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