Президент Ильхам Алиев отменил повышение выплат за сбор фруктов в лесах

6 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, с учетом поступивших обращений, дал указание Кабинету министров об отмене изменений в решение номер 636 от 27 декабря 1993 года "О правилах привлечения к материальной ответственности за ущерб, нанесенный лесному хозяйству".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что лицо, которое собирает фрукты в лесу без законного основания, должно вернуть их. Если это невозможно, размер нанесенного ущерба рассчитывается на то число, когда произошло правонарушение, в соответствии с регулируемыми государством ценами, а в случае, если государство не регулирует их - в соответствии с рыночной стоимостью продукта.

Изменения, внесенные Кабмином, предусматривали заметное повышение выплат за незаконный сбор фруктов и растений в лесу.