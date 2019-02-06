Президент Ильхам Алиев распорядился построить новое жилое здание для жителей Гянджи, понесших ущерб в результате взрыва

6 февраля 2019 18:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения Гянджи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей, понесших ущерб в результате взрыва в жилом здании в Гяндже, для строительства нового многоквартирного жилого здания из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Исполнительной власти города будет выделено 3,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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