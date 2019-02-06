Макрон пытается спасти свою власть за счет армян

Во Франции продолжаются беспорядки. Они стали уже постояннодействующими в этой еще совсем недавно блестящей и спокойной стране. Вряд ли причина в том, что в ней вдруг внезапно стало плохо жить. Просто кому-то понадобилось убрать невнятного президента Макрона, и для этого было использовано гражданское движение "желтых жилетов", превратившееся на сегодня уже в банду.

Примечательно, что возглавляет движение армянин Айк Шагинян, уроженец Еревана, пообещавший превратить "желтые жилеты" чуть ли не в партию. Партия это или еще что, а сегодня подопечные Шагиняна громят витрины, поджигают банкоматы и творят прочие бесчинства.

А в это время затюканный президент Макрон участвует в ужине армянской диаспоры и, ободренный обильным обедом, провозглашает 24 апреля во Франции "днем памяти жертв "геноцида армян"".

Видимо, французский лидер не нашел больше ничего, чем можно умаслить могучую диаспору, которая - почему бы и нет? - поможет ему спасти свою власть.

В принципе, Париж давно и активно пляшет под армянскую дудку. Признает официально "геноцид армян", находится в "контрах" с Турцией, делает двусмысленные заявления в адрес Азербайджана. Единственный прокол - это неудача с криминализацией отрицания фальшивого "геноцида". В 2016 году такой закон был принят, а через год отменен Сенатом. Наверное, поняли, что это уже слишком даже за все деньги армянской диаспоры.

Теперь 24 апреля все население Франции будет искусственно вгоняться в траур, а армянские рыдающие толпы будут совсем уже нагло шествовать по улицам французских городов с транспарантами антитурецкого содержания. Одним словом, французам будет приказано рыдать в этот день вместе с армянскими националистами. Теми, кто считает героем негодняя, совершившего в 1983 году в парижском аэропорту Орли теракт, унесший восемь жизней.

Турецкая сторона уже отреагировала на эту "армянскую неожиданность" президента Франции.

Заявление Франции по поводу так называемого "геноцида армян" - безответственность, и оно не останется без ответа, сказал Trend в среду источник в правительстве Турции, комментируя слова Эмманюэля Макрона о событиях 1915 года.

По словам собеседника, несмотря на то, что подобные заявления Франции, которая все еще остается в плену армянской диаспоры, не имеют для Турции политического значения, Анкара жестко ответит на подобное провокационное заявление.

"Признавая необоснованные претензии как факт, который невозможно отрицать, Париж демонстрирует приверженность двойным стандартам, которые противоречат демократическим ценностям", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что для Франции было бы намного разумнее убедить Армению создать совместную с Турцией комиссию историков для расследования событий 1915 года.

Ну, такое предложение для Макрона было бы смерти подобно. Зато можно попробовать купить влиятельную диаспору за "день памяти". Кресло под мсье Макроном слишком уж шатается, и спасти его - дело не простое.

Какими бы ни были мотивы президента Франции и насколько бы ни исходили из инстинкта самосохранения, так лебезить перед армянской общиной, да еще на фоне бесчинств банды ереванца Шагиняна, недостойно.

Франция уже сделала для армянской пропаганды столько, что армянство должно бы быть удовлетворено. Армянство "назначает" французских чиновников, безнаказанно братает французские города с деревнями оккупированного Карабаха.

Нужно ли все это самой Франции? Что ей нужно, так это нормальные отношения с Турцией, восстанавливать которые после очередного кризиса из-за "армянского вопроса" может стать уже невозможным.

Зульфугар Ибрагимов