По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева приложит усилия для скорейшего решения возникших в результате землетрясения проблем - ФОТО

По поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева приложит усилия для решения в кратчайшие сроки проблем, возникших в результате землетрясения. Об этом сообщили Trend в Фонде Гейдара Алиева, передает Day.Az.

Согласно сообщению, представители Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева побывали в течение сегодняшнего дня в местах, пострадавших от землетрясения, исследовали последствия подземных толчков, зарегистрировали обращения граждан.

Согласно поручению Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, встретившиеся с пострадавшими жителями Шамахинского, Исмаиллинского и Агсуинского районов представители объединения осмотрели территорию. Собранные сведения были представлены руководству Фонда.

Фонд Гейдара Алиева, тесно сотрудничая с государственными структурами, в последующие дни приложит усилия для расселения и обеспечения удобств жителям этих районов, пострадавшим от землетрясения.

В то же время, будут проведены работы в направлении устранения нужд граждан, вынужденных покинуть свои дома в результате стихийного бедствия.

Напомним, что со вчерашнего на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано вчера в 23:19 по местному времени в семи километрах южнее станции Пиргулу на территории Агсуинского района силой четыре балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой в пять баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла.

Последнее землетрясение было зарегистрировано в 04:25 в девяти километрах южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Три из произошедших землетрясений ощущались.