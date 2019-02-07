Азербайджанские военнослужащие на учениях в Турции - ФОТО - ВИДЕО

7 февраля 2019 09:53

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии Азербайджана, отправившиеся в Турцию для участия в международных зимних учениях, приступили к подготовительным тренировкам.

Как сообщили Trend в минобороны, одна группа военнослужащих, которые будут участвовать в учениях, тренируются в городе Карс, другая - в городе Кайсери в центре подготовки парашютистов, передает Day.Az.

Участники, которые будут выполнять задачи по ведению военных операций в жестких климатических условиях и при сложном рельефе, отличаются активностью на тренировках. В ходе тренировок проверяется способность подразделений расположиться на территории, а также оценивается их экипировка.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az