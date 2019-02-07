Азербайджанские военнослужащие на учениях в Турции - ФОТО - ВИДЕО

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии Азербайджана, отправившиеся в Турцию для участия в международных зимних учениях, приступили к подготовительным тренировкам.

Как сообщили Trend в минобороны, одна группа военнослужащих, которые будут участвовать в учениях, тренируются в городе Карс, другая - в городе Кайсери в центре подготовки парашютистов, передает Day.Az.

Участники, которые будут выполнять задачи по ведению военных операций в жестких климатических условиях и при сложном рельефе, отличаются активностью на тренировках. В ходе тренировок проверяется способность подразделений расположиться на территории, а также оценивается их экипировка.

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