Пашинян пополняет партийную кассу за счет госбюджета

Скандал с крупными премиями, выписанными самим себе чиновниками новой власти Армении, продолжает нервировать армянское общество, которое ожидало от Никола Пашиняна совсем не этого.

Более того, как выясняется, часть денег, полученных в виде премий, была перечислена в фонд партии "Гражданский договор", возглавляемой премьером. То есть новые власти за счет госбюджета стараются сегодня под различными предлогами пополнять партийный бюджет?

Во всяком случае такое заявление сделал "Голосу Армении" политический обозреватель Менуа Арутюнян, комментируя недавний скандал с премированием сотрудников мэрии, министерств, марзпетаранов и аппарата правительства.

По его словам, Никол Пашинян уже сделал много хорошего для своих соратников, изменив их жизнь к лучшему в то время, как жизнь народа только ухудшилась. "Судя по тому, как власть сама себя дискредитирует, общественность очень скоро выйдет на улицу. Против Каргин Айко уже ведут борьбу уличные торговцы", - констатировал Арутюнян.

По его прогнозам, на смену революционной эйфории постепенно приходит разочарование, общество вступило в новый этап, для которого характерно критическое осмысление происходящего. "До внеочередных выборов в парламент люди говорили, дескать, Никол хороший - его команда плохая и верили, что после выборов все изменится. В итоге ничего не изменилось", - подчеркнул политический обозреватель, напомнив о том, что Пашинян вывел людей на улицу, спекулируя на социальных проблемах и обещая людям хорошую жизнь. В итоге все хорошее досталось только тем, кто шагал с Николом.

По словам эксперта, "народ видит, как многие из соратников Пашиняна, у которых 8 месяцев назад не было даже собственной кошки, сегодня разъезжают на дорогих иномарках".

Видимо, осознавая опасность ситуации, Пашинян не отказался от своей инициативы относительно прекращения базового финансирования вузовской науки, чреватого массовыми сокращениями. На вчерашнем заседании правительство внесло в свое же решение поправки.

Произошло это, как отмечает News.am, накануне намеченной на 7 февраля массовой акции протеста сотен преподавателей и научных сотрудников Ереванского государственного университета, которые уже получили уведомления об увольнении с 31 марта. Сам премьер-министр Никол Пашинян, обращаясь к министру образования и науки Араику Арутюняну, признал, что пришлось пойти на попятную под давлением общественности.

Султан Керим