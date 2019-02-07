Новая программа правительства Пашиняна окончательно разочаровала армян

Новая программа правительства Армении вновь разочаровала армян. В ней опять, как и в предыдущий раз, нет цифр и прочей конкретики.

На этот странный момент в беседе с Panorama.am обратил внимание председатель общественной организации "Информированный и защищенный потребитель", член Общественного совета Бабкен Пипоян.

Никаких цифр нет, в частности, в части программы, более всего интересующей население и касающейся вопросов преодоления бедности, социальной защиты и демографии. Отмечается, что правительство РА планирует до 2023 года устранить крайнюю бедность, существенно сократить уровень бедности, но и этот тезис выглядит больше не как обещание, а как пожелание.

"Когда мы не представляем экономический рост в виде цифр и процентов, следовательно, исходящая из этого произвольная функция остается без цифр и процентов, а контроля над выполнением быть не может", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что программа правительства РА без цифровых данных похожа на тосты и добрые пожелания, и признался, что программа не оправдала его ожиданий.

"Прошлую программу правительства мы рассматривали в качестве переходной, и отсутствие цифр попытались обосновать тем, что это программа политической повестки, а не программа экономической деятельности. В то время мы сказали, что подобная программа для того этапа приемлема, а для этого этапа программа без цифр не может быть приемлемой", - сказал Пипоян.

Как бы там ни было, а отсутствие цифровых показателей в новой программе правительства Армении говорит как об отсутствии компетентной команды, так и об отсутствии у властей четкого видения перспективы. Эти недостатки в правительственной программе спрятаны за общими словами, больше смаивающими на митинговые лозунги, чем на пункты госпрограммы. А неподкрепленность этих размытых фраз цифрами только усиливает у армянской общественности впечатление, что это не программа развития Армении, а просто выдержки из одного из выступлений Никола Пашиняна перед толпой.

Султан Керим