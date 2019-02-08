Активность азербайджанской делегации в ПАСЕ взбесила Армению

Ожидавшийся на прошедшей в конце января сессии ПАСЕ триумф армянской делегации не состоялся. Планировалось, что депутаты нового парламента Армении будут встречены красной дорожкой и аплодисментами как "учителя демократии" для всей Европы.

Сессия же завершилась для армянской стороны ничем. И у вернувшейся в Ереван делегации стали требовать пояснений. Например, по поводу того, почему Самед Сеидов избран вице-президентом ПАСЕ, и как так получилось, что это произошло, несмотря на всю мощь провокационной кампании, организованной против азербайджанской делегации.

Но особенно армянскую сторону беспокоит создание в ПАСЕ фракции "Свободные демократы", в руководстве которой представлены члены азербайджанской и турецкой делегаций.

Накануне на пресс-конференции в Ереване член армянской делегации в ПАСЕ, депутат блока "Мой шаг" Владимир Варданян призвал пресечь деятельность фракции. Призыв адресовался, конечно, не руководству ПАСЕ, а армянской стороне, которой в последнее время приходится лишь наблюдать за тем, как рушатся нагромождения ее пропаганды. По словам Варданяна, "нужно с помощью институциональных и правовых изменений добиться пресечения в будущем создания подобных групп со стороны стран, которые исходят только из собственных интересов".

Последнее особенно примечательно, если учесть, что Армения давно уже превратила международные площадки в средство достижения собственных целей. ПАСЕ тоже не удалось избежать этой участи. Вся энергия армянской делегации изначально была направлена на дискредитацию азербайджанских коллег и борьбу с международным правом. Никакой другой деятельности армянские парламентарии в Парламентской Ассамблее Совета Европы не вели. К заседаниям Ассамблеи они всегда готовились как к войне с Азербайджаном.

Ожидалось, что обновленная делегация поведет себя более достойно, хотя бы для того, чтобы отличаться от своих предшественников. Но этого не произошло. И если опросить вернувшихся из Страсбурга армянских парламентариев, чему была посвящена зимняя сессия Ассамблеи, то большинство едва вспомнит повестку. Потому что все силы, все ресурсы и внимание направляются на азербайджанскую делегацию, ее успехи и изобретение путей для их пресечения.

Возмущения по поводу создания фракции совершенно неуместны, считает азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велиаде.

Группа была создана в рамках ПАСЕ и с соблюдением всех необходимых процедур. Это обычный процесс, и никаких нарушений тут нет, сказал политолог в беседе с Day.Az, подчеркнув, что если у армян есть претензии, пусть адресуют их руководству Ассамблеи.

"Нет ничего "криминального" и в том, что в составе фракции много азербайджанских и турецких парламентариев. Фракции создаются для определенных целей и объединяют депутатов, которые эти цели разделяют. Всем хорошо известно, что у Азербайджана и Турции позиции по большинству вопросов международной повестки полностью совпадают. В том числе относительно вопросов деятельности ПАСЕ, применяемых в структуре двойных стандартов. Так что нет ничего удивительного в том, что парламентарии наших делегаций вошли в одну фракцию", - отметил Велизаде.

Политолог заметил, что у самой армянской делегации, видимо, не достает авторитета для объединения с представителями других стран. Никто не хочет объединяться с ними, потому что ни для кого не секрет, что такое объединение будет решать узко-армянские задачи. Даже проармянские силы в том же ПАСЕ к этому не стремятся.

Одним словом, армянская делегация своим неуместным заявлением в очередной раз села в лужу, констатировал Ильгар Велизаде.

И еще - не армянской стороне говорить о неуместном группировании и кучковании. Везде, где это возможно, представители Армении стараются формировать группы, фракции, комитеты и кокусы, вся деятельность которых, независимо от названия и заявленных целей, направлена на проведение интересов армянства и оплачивается его деньгами.

Зульфугар Ибрагимов