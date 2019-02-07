Там, где нет Турции, Анкару представляет азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым - Мевлют Чавушоглу
Там, где нет Турции, Анкару представляет азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с азербайджанскими и турецкими студентами в Вашингтоне. Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Глава МИД отметил, что, будучи одной нацией - двумя государствами, Турция и Азербайджан при этом очень часто выступают с позиции единого государства.
Чавушоглу отметил, что отношения Турции и Азербайджана находятся на высшем уровне и это сотрудничество направлено на благо региона. "Сегодня Турция и Азербайджан реализуют ряд очень важных проектов, таких как TANAP и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК)", - сказал Чавушоглу.
Комментируя трехсторонний формат сотрудничества между Турцией, Ираном и Азербайджаном, Чавушоглу сказал, что этот формат очень важен для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.
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