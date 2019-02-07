Как деградировал Али Керимли - СКАНДАЛ В СОЦСЕТЯХ

Опять радикальная оппозиция бушует в социальных сетях. Опять "лидеры" радикалов пытаются что-то доказать, что их деятельность только во благо народа.

Оставаясь верной своей политической привычке, радикальная оппозиция во главе с Али Керимли и Джамилем Гасанли уже приклеивают ярлыки тем, кто не с ними. Что интересно, они сами понимают всю бессмысленность затеянной игры в "оппозиционность", ибо не бывает так, чтобы пришли с улицы и стали властью.

Тут вырисовывается еще одно омерзительное свойство радикальной азербайджанской оппозиции, которое проявляется в вопросе выражения своих симпатий и антипатий и приобретает совершенно новые качества: "лидеры" радикалов не любят власть и в тоже время друг друга. Суть всего этого заключается в том, что радикальная азербайджанская оппозиция не так уж и оппозиционна, как утверждает, и обычная зависть к подельнику для ее "лидеров" намного сильнее, нежели какая-нибудь политическая или общественная цель.

Уже все понимают, что если есть что-то негодное, то это именно та деградированная единица, которая называется "радикальной оппозицией" и которая ассоциируется с разочарованием.

С другой стороны, простых активистов уже давно терзают смутные сомнения, что их "лидеры" как-то не очень стремятся приобрести статус "респектабельных политиков". Как становится известно из обсуждений в социальных сетях, на то имеются веские причины.

Постепенно даже им становится понятно, что когда в государстве существует оппозиция, во главе которой стоят порядочные люди, это благо для страны. Такая оппозиция вне зависимости от внешних и внутренних обстоятельств несет только те идеи, которые способствуют развитию экономической, социально-политической ситуации в стране.

Но нам не повезло, ибо у нас существует такое явление, как "радикальная азербайджанская оппозиция", во главе которой стоят Али Керимли и Джамиль Гасанли, которая, получая свежеотпечатанные зеленые бумажки из рук антиазербайджанских кругов, постоянно ведут деструктивную деятельность с целью подрыва устоев государственности в стране. Все понимают, что они работают исключительно в интересах чуждых Азербайджану политических центров, которые еще ни один народ не привели к процветанию.

Об этом их же некоторые соратники прямо пишут в соцсетях. У этих так называемых "лидеров" есть одно подленькое человеческое свойство, которое, вообще-то, и привело их к полному провалу. Они полностью пренебрегают другими мнениями и отказываются слушать кого-либо. Вот в этом и заключается их понимание демократии.

Али Керимли и Джамиль Гасанли больше ничего не делают, кроме как возмущаются. Вообще-то, праздный и возмущенный человек должен чем-нибудь заполнить свое бездельничанье и как-то выводить внутреннюю желчь. Поэтому Али Керимли и Джамиль Гасанли всем и всеми недовольны.

С Али Керимли и Джамилем Гасанли происходит вполне прогнозируемое изменение, поскольку они в свое время были у власти и, лишившись ее, потеряли возможности быть наверху и превратились в стоящих внизу и мечтающих взлететь. А поскольку долгие годы этого сделать никак не удается, то, соответственно, начинают происходить разные метаморфозы в голове.

Кроме всего прочего, Али Керимли и Джамиль Гасанли успели переругаться с лидерами других оппозиционных партий, обвиняя их во всех мыслимых и немыслимых грехах. А причина этого вполне банальна: они начали всерьез мешать им, сбивать цену перед заграничными хозяевами. Сейчас Али Керимли и Джамиль Гасанли думают только о том, чтобы на прилавке остались только они. Тогда, может, они были бы нарасхват у любителей такого рода товара. И ничего, что товар лежалый и от него дурно пахнет. Главное здесь - быть единственным и неповторимым.

Сабухи Иманов