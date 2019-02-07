Связанный с криминальным миром человек получил должность в СНБ Армении

7 февраля 2019 12:46

В январе этого года в Службе национальной безопасности произошло примечательное назначение. Руководителем отдела обслуживания и контроля правоохранительной системы департамента контрразведки был назначен Сероб Арутюнян.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету "Грапарак", Арутюнян - бывший начальник полиции Котайкской области, бывший начальник УИУ "Нубарашен", освобожденный от должности в июне 2018 года.

В свое время в СМИ появились публикации о его связях с криминальным миром, в частности Суро Ленинаканским ("Зап"), подчеркнуло армянское издание.

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