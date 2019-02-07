Террорист обозвал главу полиции Армении ублюдком

Армянские СМИ пишут, что к девятому месяцу своего правления Никол Пашинян превратил Армению в нечто наподобие мусорной свалки. Мол, Армения стала мусором под его предводительством. Пишут так, потому что вчера в суде давал в напряженной атмосфере показания пострадавший по делу террористческой организации "Сасна црер" Валерий Осипян, начальник полиции всея Армении. В частности, один из членов этой террористической банды Арег Кюрегян поинтересовался у Осипяна, было ли ему разъяснено, что конституционный строй в стране был нарушен, а их действия были направлены на сохранение этого строя. Осипян ответил: "Не надо мне объяснять, что такое конституционный строй, я могу многим объяснить, что это такое, но подобный разговор имел место".

Ну, а другой террорист Геворк Сафарян повел себя иначе. Он вскочил с места и, обращаясь к начальнику полиции Армении, сказал: "Не ты должен указывать, ублюдок, что говорить".

Оставим в стороне подробности допроса в суде Осипяна, они довольно освещены в прессе. Здесь другое, а именно нравственно-политический аспект вопроса.

Дело в том, что многие в Армении считают, что Никол Пашинян превратил Армению в позорище, где убийцы и террористы могут себе позволить себе в суде обозвать главу полиции страны ублюдком.

Никол Пашинян ради реализации своих узких политических интересов осквернил право и правосудие, выпустил на свободу более 30 террористов, позволил им принять участие в парламентских выборах и стать политической силой.

Кстати, сам Валерий Осипян в свое время высказался против амнистии террористов.

И, наконец, инцидент в суде - это не из ряда вон выходящее событие в руководимой Николом Пашиняном стране, которая уже отнюдь не государство. Это нечто нереальное для территории, считающей себя государством.

Рискнул бы кто-либо в нормальной стране подобным образом осквернить государство и право, офицерство и нравственность? Конечно, нет. Все это стало возможным в период Никола Пашиняна, для которого государство - всего лишь пространство для удовлетворения собственных амбиций и реализации личных программ, а что будет в результате осквернено - не суть важно.

Сабухи Иманов