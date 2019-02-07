Азербайджанские ВВС помогут Нигерии - ФОТО

Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Федеративной Республики Нигерия маршалом авиации Садигом Баба Абубакаром.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны, передает Day.Az.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества между военно-воздушными силами Азербайджана и Нигерии, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Делегация Нигерии также посетила авиабазу ВВС Азербайджана. Гости были всесторонне проинформированы о деятельности авиабазы.

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