Попытка армян столкнуть Баку с Ватиканом провалилась - Есаян отказался от своих слов

Несколько дней назад на армянском медиа-пространстве распространилась новость о готовности главы Римской католической церкви Папы Франциска выступить с посланием к армянам в конце февраля и назвать беспорядки в Сумгайыте и Баку конца 80-х. - начала 90-х "геноцидом армян".

Протоархимандрит и настоятель армянской католической общины Москвы Петрос Есаян заявил об этом в интервью Валерии Олюниной для "Еркрамас".

Баку не отреагировал на эту провокационную информацию, на неофициальном уровне и в СМИ тоже было выражено сомнение, а также мнение, что это, скорее всего, очередная попытка Армении столкнуть Азербайджан с его зарубежными партнерами. Отношения между Баку и Ватиканом находятся на очень высоком уровне, и вряд ли глава Римской католической церкви будет ради интересов армянства ставить их под удар.

К сожалению, неизвестно, как восприняли такую провокацию в самом Ватикане. Думается, какая-то реакция все же последовала, потому что спустя неделю Петрос Есаян вдруг решил опровергнуть самого себя и заявил, что его просто неправильно поняли. Точнее - неправильно перевели с армянского на русский.

Более того, по признанию Есаяна, он не только не говорил, что Папа Римский собирается признать ""геноцид армян" в Азербайджане", но также не утверждал, что в обращении к армянам он вообще коснется событий в Сумгайыте и Баку.

"Я не могу быть провидцем и знать заранее, что скажет, а о чем промолчит Его Святейшество Папа Римский Франциск. В интервью я лишь выразил свое пожелание и ожидание", - уточнил отец Петрос Есаян.

То есть священник поделился с изданием своими мечтами, а то выдало все это за действительность? Ерунда. Тогда "ошибка" была бы замечена им сразу, а не неделю спустя. Скорее всего, сказанное было сказано и с удовольствием растиражировано. И, возможно, последовала реакция, перепугавшая Есаяна. Он, как-никак, человек, облеченный саном и подчиненный Ватикану. А уверенные утверждения, что Папа Римский признает "геноцид" в Азербайджане, - это провокация не только против нашей страны, но и Ватикана. Есаян подставил своего духовного руководителя, и скандал не разразился только потому, что в Баку не привыкли ориентироваться на мечты и фантазии, а всегда исходят из фактов и реалий.

Как бы там ни было, а очередная попытка навязать кому-то (да еще Папе Римскому!) болезненные фантазии армянства потерпела неудачу.

Зульфугар Ибрагимов