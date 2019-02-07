В школах Еревана пишут сочинения о Пашиняне

На днях в армянских соцсетях задались вопросом: в каком состоянии находится сегодня памятник Николу Пашиняну, поставленный кем-то по дороге из Гюмри в Ереван? Что-то давно армянские СМИ о нем не вспоминали, может, от Пашиняна там уже один каркас остался. Помнится, вначале памятнику отгрызли ногу, потом куда-то исчезла голова. В каком состоянии этот символ "бархатной революции" сегодня - неизвестно.

Впрочем, скульптура установлена в чистом поле, недоступна взору широких масс и потому не может служить делу пропаганды. Для пропаганды у "революционных" властей есть другие пути. Например, средние школы, где сегодня пишут сочинения о "бархатной революции" и ее лидере.

Тотальная агитация власти и последовательная, агрессивная практика создания идолов, к сожалению, уже проникает и в систему образования - в школы, бьет тревогу газета "168 жам".

"Так, в Ереване во время городской олимпиады по армянскому языку для восьмиклассников детям предложили написать сочинение на тему "Когда делают шаг". Мы, в частности, получили информацию об этом с территориального этапа олимпиады, которая была проведена в ереванской основной школе N56. Однако такая же картина была и на территориальных этапах по всему городу. Это беспрецедентная ситуация, поскольку, фактически, на смену патриотическим темам, которые предлагались на предыдущих олимпиадах и так рьяно не принимались оппозицией, навязывается обязательство по агитации партии и власти", - отмечает издание.

Султан Керим