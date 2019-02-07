Посол Украины завершил свою миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг принял посла Украины в Азербайджане Александра Мишенко в связи с завершением его дипломатической миссии в стране. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении МИД.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем развития политических и экономических связей между странами. В этой связи была дана высокая оценка усилиям посла Александра Мишенко.

Посол особо отметил поддержку со стороны Азербайджана в период его дипломатической деятельности и выразил свою благодаронстть.

Мамедъяров пожелал успехов Мишенко в его будущей деятельности.