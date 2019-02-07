Перепуганный Саргсян сдал на допросе Кочаряна

Апелляционный суд Армении оставил экс-президента Роберта Кочаряна под арестом. Об этом после заседания сообщил журналистам прокурор Ваагн Мурадян.

Решение суда было ожидаемым и если кого и возмутило, то не удивило - это точно.

А кого-то и напугало. Например, экс-президента и соратника Кочаряна по "карабахскому клану" Сержа Саргсяна. Как сообщают армянские СМИ, в настоящее время Саргсян ускоренно формирует команду адвокатов. На то, чтобы все организовать, у него было много времени, но, видимо, надеялся, что пашиняновская вендетта обойдет его стороной.

На днях Саргсян был допрошен Специальной следственной службой. Допрос длился пять часов. Как утверждает газета "Грапарак" утверждает, что этот допрос был далеко не первым, хотя в СМИ информация не попадала.

"До этого его вызывали несколько раз. Более того, в ССС он был и вчера", - пишет издание.

По данным "Грапарак", специально для Саргсяна была сформирована команда профессионалов во главе с бывшими министрами юстиции Давидом Арутюняном и Арпине Ованнисян (оба - соратники Саргсяна по РПА), которая консультирует его по части поведения на допросах.

"По нашим данным, накануне команда "защитников" Саргсяна собралась в штабе РПА, где провела с ним долгое обсуждение. На встрече присутствовали и другие юристы", - пишет "Грапарак".

Как уточняют источники армянских СМИ, в ходе допроса Серж Саргсян свалил всю вину за события 1 марта на Роберта Кочаряна.

Зульфугар Ибрагимов