Президент Ильхам Алиев выделил средства на устранение последствий землетрясений в трех районах Азербайджана
7 февраля 2019 17:33 62
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, для устранения ущерба, нанесенного жилым домам, социальным и инфраструктурным объектам в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 году, МЧС Азербайджана первоначально будет выделено два миллиона манатов.
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