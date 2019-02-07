Президент Ильхам Алиев выделил средства на устранение последствий землетрясений в трех районах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для устранения ущерба, нанесенного жилым домам, социальным и инфраструктурным объектам в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 году, МЧС Азербайджана первоначально будет выделено два миллиона манатов.

Новость обновляется