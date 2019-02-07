Армянские СМИ лишат последнего источника дохода

Газета "Грапарак" пишет, что по инициативе свояка премьер-министра, депутата Грачья Акопяна в Национальном Собрании предыдущего созыва был представлен законопроект, который запрещает рекламу букмекерских компаний на телевидении и в Интернете, что станет большим финансовым ударом для средств массовой информации, которые в основном финансируются за счет рекламы. А поскольку в Армении экономика не развивается, рекламодатели - в основном букмекеры. Эта инициатива может рассматриваться минимум как шаг, направленный против независимости СМИ и в информационном поле зреет недовольство, подчеркивает "Грапарак".

По сведениям издания, законопроект пока на стадии рабочего обсуждения, однако в четверг в Национальном Собрании было организовано закрытое обсуждение по вопросу, при этом проявляется дискриминационное отношение и некоторые средства массовой информации не были приглашены.

Отметим, что негативное отношение бывшего оппозиционера Никола Пашиняна к СМИ проявилось с первых же месяцев новой власти. Давление на средства массовой информации, необоснованные обыски и вызовы журналистов в правоохранительные органы усилились после парламентских выборов. Природу этого явления в Армении понять не могут. Потому что Никол сам журналист, в прошлом активно критиковавший власти за давление на СМИ и нападения на журналистов.

Сегодня он делает то же, что делали Кочарян и Саргсян. За что Пашинян мстит журналистам и почему хочет лишить медиа последнего источника дохода? Видимо. Потому, что ему есть, что скрывать от разочаровавшегося в нем народа.

Султан Керим