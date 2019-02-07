Президент Ильхам Алиев: Все аварийные дома в Шамахе будут либо восстановлены, либо заново отстроены
7 февраля 2019 18:25 320
Все аварийные дома в Шамахинском районе за короткий период времени будут либо восстановлены, либо заново отстроены.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в четверг на встрече с жителями в Шамахинском районе, где произошло землетрясение.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!