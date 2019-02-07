Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду отходов пластиковых упаковок

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду отходов пластиковых упаковок в Азербайджане на 2019-2020 годы".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, министерству экологии и природных ресурсов поручено координировать исполнение мероприятий, предусмотренных в утвержденном распоряжением Плане мероприятий; раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий.

Мониторинг и оценку исполнения мероприятий будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основе заказа министерства экологии и природных ресурсов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.