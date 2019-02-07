Трогательный жест от Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев 7 февраля посетил Шамахинский район, где накануне произошло землетрясение.



Как передает Day.Az, глава государства встретился с жителями дома номер 33 на улице Салмана Мумтаза в городе Шамахы, который наиболее пострадал от бедствия.



Президент Ильхам Алиев ознакомился с ситуацией и дал поручение по скорейшему возмещению нанесенного ущерба.



В ходе встречи хозяйка дома поблагодарила главу государства, и попыталась поцеловать его руку, однако Президент Ильхам Алиев сделал трогательный жест, наклонившись к пожилой женщине и поцеловав ее руку. Глава государства отметил, что каждому пострадавшему будет оказана вся необходимая помощь.