Трогательный жест от Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО

7 февраля 2019 19:30

Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев 7 февраля посетил Шамахинский район, где накануне произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, глава государства встретился с жителями дома номер 33 на улице Салмана Мумтаза в городе Шамахы, который наиболее пострадал от бедствия.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с ситуацией и дал поручение по скорейшему возмещению нанесенного ущерба.

В ходе встречи хозяйка дома поблагодарила главу государства, и попыталась поцеловать его руку, однако Президент Ильхам Алиев сделал трогательный жест, наклонившись к пожилой женщине и поцеловав ее руку. Глава государства отметил, что каждому пострадавшему будет оказана вся необходимая помощь.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az