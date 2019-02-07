Университет АДА стал государственным вузом - Указ Президента Ильхама Алиева

7 февраля 2019 20:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в "Устав Университета "АДА", утвержденный указом Президента Азербайджана от 8 июля 2014 года.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменению, Университет АДА будет государственным высшим учебным заведением, осуществляющим подготовку кадров по всем уровням высшего образования и по среднему специальному образованию, осуществляющим программы высшего, среднего специального и дополнительного образования, а также проводящим фундаментальные, теоретико-методологические, педагогико-методические и прикладные научные исследования.

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