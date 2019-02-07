История армян запятнана кровью невинных людей – Турецкий фонд по правам человека

История армян запятнана кровью невинных людей, убитых в Анатолии и в Азербайджане , сказал член комитета по этике Турецкого фонда по правам человека Ашкын Йылдырым, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о событиях 1915 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, претензии армян по так называемому " геноциду" в 1915 году не имеют никакого основания.

Он также отметил, что в истории нет и не было никакого "геноцида армян", существует лишь большая армянская ложь.

" Зверства армянских бандформирований в отношении мирного населения Анатолии в 1915-1918 годах доказано фактами" - сказал он.

Напомним, что президент Франции Макрон назвал события 1915 года "геноцидом армян" и "преступлением против человечности".

Отметим, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.