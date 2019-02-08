Аль-Тувейджри: ИСЕСКО приветствует усилия Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева по распространению культуры мира и толерантности - ИНТЕРВЬЮ

образования, науки и культуры (ИСЕСКО) приветствует усилия Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева по распространению культуры мира и ценностей толерантности, сказал в интервью Trend и Azernews генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри, передает Day.Az.

"Азербайджан прилагает большие усилия по продвижению диалога между культурами и идеи сосуществования между последователями различных религий посредством цивилизационных инициатив, включая ежегодную организацию Всемирного форума по межкультурному диалогу, создание Национального центра толерантности, который воплощает принципы толерантности, гармонии и сосуществования в реальной практике и меры, которые олицетворяют плодотворное сотрудничество и активное партнерство между министерством культуры и Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана, ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В этой связи я рад вновь выразить мою глубокую признательность за выдающиеся усилия и цивилизационную миссию, которую взяло на себя правительство Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева по распространению культуры мира и ценностей толерантности, продвижению диалога культур, союза цивилизаций и сосуществования народов; углублению сотрудничества между людьми и по обеспечению совместной и непрерывной работы над созданием нового мирового порядка на прочной основе взаимного уважения творческого, духовного, культурного и цивилизационного разнообразия", - сказал он.

Аль-Тувейджри отметил, что цивилизационное и культурное наследие Азербайджана известно своим богатством и разнообразием благодаря своей открытости и взаимодействию с различными источниками человеческой культуры и инновациями азербайджанских интеллектуалов, ученых, писателей, поэтов, художников, архитекторов и ремесленников.

"Такое богатство и разнообразие также обусловлены расширением школ наследия, а также культурных и научных учреждений и их большим вкладом во все области знаний, архитектуры и художественного самовыражения. В Азербайджане различные культуры, сменяющие друг друга цивилизации, искусство и литература из разных источников объединились, чтобы превратить страну в место толерантного сосуществования и истинного цивилизационного и культурного диалога в самом глубоком смысле этого слова", - сказал генеральный директор ИСЕСКО.

Он отметил, что Азербайджан является одним из государств-членов ИСЕСКО, которые уделяют пристальное внимание своему культурному и цивилизационному наследию, как материальному, так и нематериальному, поскольку оно является ключевым символом их исламской цивилизационной идентичности и значительной возможностью продемонстрировать свое культурное разнообразие.

"С этой целью в Азербайджане созданы престижные музеи, проявлен интерес к развитию культурного туризма, а также организованы различные художественные и культурные фестивали. Исходя из этих соображений, два города Азербайджана были выбраны в качестве столиц исламской культуры азиатского региона: первый - Баку в 2009 году, а второй - Нахчыван в 2018 году", - добавил он.

Что касается мер, осуществляемых ИСЕСКО для обеспечения взаимопонимания между людьми разных религий и культур в целях предотвращения конфликтов на религиозной почве, то гендиректор отметил, что ИСЕСКО поощряет ценности диалога между последователями религий, культур и цивилизаций как в исламских странах, так и в мире. ИСЕСКО является активным участником международных инициатив в сфере межкультурного диалога, сказал он.

"Я неоднократно подчеркивал, что повышение уровня диалога до уровня всестороннего сотрудничества может укрепить исламскую солидарность и в целом солидарность между людьми для построения глобального мира и распространения ценностей религиозной гармонии на основе взаимного уважения. Это эффективный метод борьбы со всеми формами и степенями терроризма и ненависти и противодействия всем аспектам экстремизма, насилия, фанатизма и национальной замкнутости", - сказал Аль-Тувейджри.