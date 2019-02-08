Азербайджан обвиняет Freedom House - ПОДРОБНОСТИ

По мере развития Азербайджана, укрепления его позиций в международном сообществе появляются те, кто не желает видеть наших успехов. При любой возможности они пытаются подорвать авторитет нашей страны, искажают реалии. Известно, откуда исходят эти коварные деяния: армянское лобби и вся антиазербайджанская сеть уже долгое время занимаются "черном пиаром" против нашей страны. Оценка, которую международная правозащитная организация Freedom House (США) дала Азербайджану в отчете за 2019 год, назвав его якобы "единственной несвободной" страной на Южном Кавказе, не только смехотворна, но и доказывает, что данная организация - это грязная структура, проводящая оценку по необъективной и неизвестной методологии.

Такое мнение в комментарии АЗЕРТАДЖ высказал заместитель премьер-министра, заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" Али Гасанов, передает Day.Az.

"Интересно, кто и какая международная организация изобрела критерии для определения "несвободной" страны? Кто вообще и для чего создает и финансирует такие организации? Кто наделил их полномочием вмешиваться во внутренние дела независимого государства?", - сказал он.

Заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" подчеркнул, что когда в некоторых странах граждане в знак протеста против политики государства крушат на улицах все подряд, сжигают автомобили, грабят магазины, мешают отдыху людей, это преподносится как "свободная страна". Или когда в США, Европе сотрудники полиции, нападая на протестантов, наносят им серьезные увечья, избивают их до полусмерти, то это что - "свободная страна"?

"Сам армянский народ считает Армению несвободной страной. Как получается, что когда в парламенте Армении расстреливают спикера и депутатов, когда убивают протестующих против руководства, сфальсифицировавшего президентские выборы, Freedom House, не скрывая грязных намерений, признает такую страну "частично свободной"? Само это показывает, что эта организация работает по заказу.

Freedom House и подобным ей международным организациям следует знать, что печать в нашей стране совершенно свободна, 80 процентов населения имеют выход к интернету, все социальные сети открыты, никакой цензуры нет. Благодаря титаническим усилиям Президента Ильхама Алиева стабильность, безопасность и развитие в нашей стране находятся на высоком уровне. Азербайджан известен сегодня как остров стабильности. На фоне происходящих в регионе и мире кровавых конфликтов, столкновений, войн, рисков и угроз атмосфера стабильности, превратившаяся в образ жизни в нашей стране, - наше историческое достижение и достояние. Гарантом стабильности и безопасности являются азербайджанский народ и его нерушимое единство с властью. Главный фактор, лежащий в основе этого единства - вера и доверие народа к Президенту Ильхаму Алиеву", - сказал Али Гасанов.

Заместитель председателя партии отметил, что подобными предвзятыми отчетами нельзя оказать давления на нашу страну, нельзя предотвратить и рост ее авторитета. Если эти организации говорят о защите прав и свобод человека, то в первую очередь должны заявить о том, что Армения является государством-оккупантом.