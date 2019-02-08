Франция обиделась на Италию за собственные грехи перед Азербайджаном - и это европейская демократия?

Как сообщили накануне зарубежные СМИ, Франция отозвала своего посла из Италии для консультаций из-за необоснованной критики со стороны Рима.

"В течение нескольких месяцев Франция становилась объектом неоднократных обвинений, необоснованных нападок и возмутительных заявлений. Таких прецедентов не было с окончания войны. Последние случаи вмешательства являются дополнительной недопустимой провокацией", - цитируют "Вести" заявление МИД Франции.

Возмутил французов тот факт, что вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо недавно встретился с представителями "желтых жилетов" и призвал их продолжать протесты, а заодно и жестко раскритиковал политику Эммануэля Макрона.

Конечно, подобное вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимы и не вмещаются ни в какие рамки международных отношений. Вице-премьер Италии фактически поддержал беспорядки, сотрясающие Францию уже не первый месяц. И тут возмущение французов понять можно.

Но есть тут еще один примечательный момент. Как известно, Европа, та же Франция, считают себя вправе, грубо говоря, лезть во внутренние дела Азербайджана, вмешиваться в никаким боком не касающиеся их вопросы, критиковать азербайджанские власти и давать "ценные указания", в которых никто не нуждается. И подобное беспардонное вмешательство считается, когда речь идет об Азербайджане или какой-то другой неудобной стране, в порядке вещей. Мол, так Европа помогает продвижению "демократических ценностей". Но что же вдруг случается с порядком вещей, когда дело касается самих стран Европы? Париж, пытающийся морально поддерживать провокационные акции и провокаторов в нашей стране, вдруг обиделся на Италию, сделавшую то же самое в отношении его самого. Что так не понравилось? И не просто не понравилось, дошло аж до отзыва посла. Классический пример двойных стандартов.

Повторимся - вмешательство во внутренние дела других государств, особенно в таких сложных и опасных ситуациях, как беспорядки "желтых жилетов", совершенно недопустимо. Но "демократиям" не стоит забывать, что они сами не безгрешны, и завтра могут оказаться в неприятной ситуации. Как президент Макрон, обидевшийся на Италию.

Проще говоря, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе.

Султан Керим