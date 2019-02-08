Азербайджанский народ уверен: государство никогда не оставит в беде

Как известно, поздно вечером 5 февраля в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение. По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось в эпицентре силой 6 баллов, а в прилегающих районах - 5-3 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе. Также 6 февраля в 02:34 по местному времени в 8 километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллинского района ощущались подземные толчки силой 3 балла. Еще один был зарегистрирован в 04:25 по местному времени. Пострадавшим в результате происшествия была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой, человеческих жертв не было.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в четверг посетил Шамахы.

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов на месте проинформировали главу государства о последствиях стихийного бедствия.

Президент лично осмотрел несколько поврежденных строений, побеседовал с местными жителями и заверил их, что государство восполнит все их потери.

"Мы восстановим дома, заново отстроим их, соответствующее указание дано. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям со вчерашнего дня находятся в Шамахы и хорошо работают. Все обращения принимаются к сведению, проводится осмотр домов. Там, где дома подлежат восстановлению, они будут восстановлены. Там, где не подлежат, будут построены новые дома. Государство берет эту работу на себя", - обещал собравшимся жителям Президент.

Визит Президента в нелегкий час, после перенесенных шамахинцами страхов и тревог был с глубокой благодарностью воспринят местными жителями.

В ходе осмотра одного из домов, хозяйка настолько расчувствовалась, что попыталась припасть к руке главы государства, однако Ильхам Алиев сам наклонился к пожилой женщине и поцеловал ей руку. Жительница Шамахы Хатира Рагимзаде от всей души искренне поблагодарила Ильхама Алиева: "Господин Президент, еще раз добро пожаловать. Мы верили, что Вы приедете. Очень верили в то, что Президент, всегда находящийся рядом с народом в тяжелые дни, поддерживающий народ, будет рядом с шамахинцами во время этого стихийного бедствия. Как хорошо, что Вы есть. Мы всегда признательны Вам за поддержку, помощь, оказываемые Вами народу, говорим Вам "Большое спасибо!". Как хорошо, что Вы - наш Президент. Мы гордимся Вами. Мы всегда рядом с Вами. Всегда верим Вам. Верим, что будущее Азербайджана в надежных руках, и мы видим это. Сегодняшний день вновь доказывает это. Большое спасибо за то, что приехали".

"Естественно, когда происходят такие события, я обязательно должен был быть здесь, рядом с вами, в первую очередь, для того, чтобы оказать вам поддержку, а с другой стороны - чтобы ознакомиться с ситуацией. Есть разрушения, к счастью, погибших нет. Должен также отметить, что все аварийные дома за короткий срок будут либо восстановлены, либо отстроены заново. Работает комиссия, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям со вчерашнего дня находятся здесь, работает местная исполнительная власть. Пока они занимаются размещением граждан, пострадавших в связи со случившимся. В то же время планируется в скором времени восстановить, заново отстроить эти дома. Будет подписано соответствующее Распоряжение, выделены средства из резервного фонда Президента. Сейчас есть сотни обращений. Согласно предоставленной мне информации, пока рассмотрено более 70 обращений и составлены соответствующие акты. На основе этих актов будут проведены все ремонтно-восстановительные работы. Пусть граждане не беспокоятся. Азербайджанское государство всегда рядом со своими гражданами", - подчеркнул Президент.

В тот же день Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по восполнению ущерба, нанесенного жилым домам, социальным и инфраструктурным объектам в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах. На эти цели из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, МЧС Азербайджана первоначально будет выделено два миллиона манатов.

Также 7 февраля, по распоряжению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой представители Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева побывали в районе землетрясения, ознакомились с его последствиями, зарегистрировали обращения жителей Шамахинского, Исмаиллинского и Агсуинского районов. Собранные сведения были представлены руководству Фонда.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, в тесном сотрудничестве с государственными структурами, в последующие дни приложит усилия для расселения и обеспечения удобств жителям этих районов, пострадавшим от землетрясения. Будет сделано все необходимое для решения проблем граждан, вынужденных покинуть свои дома в результате стихийного бедствия.

Оперативная поддержка и внимание к нуждам людей, пострадавших во время землетрясения, - это шаги, вытекающие из социальной политики руководства республики. В целом, по инициативе Президента Ильхама Алиева и при активном участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в стране реализуются целый ряд специальных программ, в том числе, по развитию образовательной системы, улучшению социально-экономических условий беженцев и вынужденных переселенцев, семей погибших в ходе Нагорно-карабахского конфликта, студентов, осиротевших и брошенных детей и многих других групп и граждан, попавших в беду и крайне нуждающихся в помощи.

Хорошо известно, что забота государства о населении - залог стабильности и успеха страны, фундамент ее благоденствия, силы и независимости. И с этой точки зрения может показаться, что то, что делается в Азербайджане, явление обычное для всех стран. Но это далеко не так. Яркий пример - та же вроде бы традиционно сильная и стабильная Франция, где сегодня не стихают массовые протесты с требованиями соблюдения прав граждан на достойный уровень жизни, а государство, вопреки заявленным обязательствам, и не думает восстанавливать социальную справедливость, уповая лишь на грубую силу. В спокойной, упорядоченной, как принято считать, Германии, порочная миграционная политика правительства идет вразрез с национальными интересами, генерирует кризис доверия к власти, и, как результат, рост ультраправых настроений.

Между тем, Азербайджан являет собой редкий пример государства, в котором содержание социальной политики действительно соответствует декларируемой форме. Так происходит во многом благодаря тому, что первые лица нашей страны искренне и по зову сердца сочувствуют обычным людям, проявляют чуткую заботу и внимание, без преувеличения, воспринимают чужие беды и тревоги как свои собственные. Такой человечный подход, безусловно, не только трогает душу, но и вселяет непоколебимую уверенность в то, что наша страна и дальше будет успешно идти путем экономического развития, крепить влияние, военную мощь, и являть собой достойный пример для подражания многим странам мира.

Сабухи Иманов