Армяне кормили Россию поддельными Raffaello - ПОДРОБНОСТИ

В Ростовской области полиция накрыла цех по изготовлению контрафактных сладостей известной марки Raffaello. Об этом, как передает Day.Az, телеканалу 360 сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне, 6 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали в Мясниковском районе Ростовской области членов преступной группировки, которая занималась нелегальным изготовлением конфет с товарным знаком Raffaello. Производство контрафактных кондитерских сладостей злоумышленники организовали в хуторе Калинин, на улице Малыгина.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, полиция документирует преступную схему подпольной организации и устанавливает личности всех ее членов. По предварительным данным, в производстве контрафакта участвовало 19 граждан Армении, незаконно проживающих на территории РФ.