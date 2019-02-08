Запад обвинили в политических спекуляциях против Азербайджана

Отчет организации Freedom House смешон и бессмыслен. Поэтому не нужно воспринимать всерьез отчеты подобных организаций. Все подготовленные ими документы носят предвзятый характер.

Об этом, как передает Day.Az, в пятницу сообщил Trend член политического совета Партии Ени Азербайджан (ПЕА), главный редактор газеты "Ики сахиль" Вюгар Рагимзаде.

Эксперт сказал, что некоторые организации на Западе занимаются политической торговлей: "Они являются "профессиональными" мошенниками и занимаются махинациями. Такого рода неправительственные организации под прикрытием защиты прав и свобод человека преследуют иные цели, в частности оказывают давление на разные государства, диктуют свои условия. Отчет организации "Freedom House" вызывает сожаление. Заявлять, что Азербайджан и Турция отстают, а Армения развивается, ни что иное, как анормальная идея. Организация Freedom House подходит к странам исходя из своих политических предпочтений. Поэтому не нужно воспринимать отчеты таких организаций всерьез. Все подготовленные ими документы носят предвзятый характер", - сказал Рагимзаде.

Эксперт отметил, что Армения является преступным, террористическим государством. "Армяне совершили теракты не только в Азербайджане, но и в Грузии, Турции, США и в Европе. Всем известны покушения, убийства, совершенные террористической организацией "АСАЛА". Представлять такую страну в качестве образца для развитых стран - очень смешной и бессмысленный подход", - сказал Рагимзаде.