Посол Ирана сделал заявление по Карабаху

Иран заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

Дипломат также отметил, что Иран придает больше значение двухсторонним отношениям с Азербайджаном.

"Иран считает важным проведение переговоров между сторонами конфликта. Встречи глав государств, а также на уровне глав МИД могут сыграть значимую роль в урегулировании конфликта", - сказал Джахангирзаде.

Конечно же, Минская группа ОБСЕ также старается решить этот конфликт, сказал посол, добавив, что Иран поддерживает мирное урегулирование конфликта путем переговоров.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.