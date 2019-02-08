Президент Афганистана посетит Азербайджан
8 февраля 2019 13:12 139
Ожидается визит Президента Исламской Республики Афганистан Мухаммеда Ашрафа Гани в Азербайджан. Глава государства примет участие в VII Глобальном Бакинском форуме. Об этом, как передает Day.Az, сообщили АЗЕРТАДЖ в Международном центре Низами Гянджеви.
Отметим, что в форуме ожидается участие 450 гостей из более 70 стран мира. Тема VII Глобального Бакинского форума - "Новая мировая внешняя политика".
В мероприятии ожидается участие действующих глав государств и правительств ряда стран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!