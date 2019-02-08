Президент Афганистана посетит Азербайджан

Ожидается визит Президента Исламской Республики Афганистан Мухаммеда Ашрафа Гани в Азербайджан. Глава государства примет участие в VII Глобальном Бакинском форуме. Об этом, как передает Day.Az, сообщили АЗЕРТАДЖ в Международном центре Низами Гянджеви.

Отметим, что в форуме ожидается участие 450 гостей из более 70 стран мира. Тема VII Глобального Бакинского форума - "Новая мировая внешняя политика".

В мероприятии ожидается участие действующих глав государств и правительств ряда стран.