Президент Афганистана посетит Азербайджан

8 февраля 2019 13:12

Ожидается визит Президента Исламской Республики Афганистан Мухаммеда Ашрафа Гани в Азербайджан. Глава государства примет участие в VII Глобальном Бакинском форуме. Об этом, как передает Day.Az, сообщили АЗЕРТАДЖ в Международном центре Низами Гянджеви.

Отметим, что в форуме ожидается участие 450 гостей из более 70 стран мира. Тема VII Глобального Бакинского форума - "Новая мировая внешняя политика".

В мероприятии ожидается участие действующих глав государств и правительств ряда стран.

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