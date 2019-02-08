Армянские специалисты незаконно высадились в Сирии

Группа армянских специалистов в составе экспертов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и ответственных за обеспечение безопасности самих специалистов, в общем количестве 83 человека, прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г.Алеппо) для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу, сообщает Новости-Армения со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна.

Сообщается, что армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность, связанную с гуманитарным разминированием, противоминным информированием населения, предоставлением медицинской помощи в Алеппо, исключительно вне зоны ведения боевых действий.

Предвидя неудобные вопросы, Ованнисян подчеркнул, что решение об оказании Арменией гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу принято в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН № 2393 от 2017 года и № 2401 от 2018 года, с учетом письменных обращений сирийской стороны, а также наличия в Алеппо многочисленной армянской диаспоры.

То есть все было по закону и по просьбе сирийского народа, который понял, что без армянских "специалистов" ему никак.

С аргументацией оборонного ведомства в корне не согласен оппозиционер Армен Ашотян.

Вице-председатель Республиканской партии Армении написал в своем "Facebook": "В парламенте я несколько раз спрашивал Никола Пашиняна, требовал, чтобы процесс был организован в соответствии с законодательством Армении и были обеспечены права и гарантии наших военнослужащих. Сегодня министерство обороны объявило о том, что наша военная группа уже в Сирии. Исходя из собственных политических интересов, Пашинян грубейшим образом нарушил закон".

Ашотян требует, чтобы власти обнародовали то самое письменное обращение властей Сирии, объяснили, как армянская группа попала туда без наличия соответствующего международного договора и кто гарантирует безопасность граждан Армении.

А пока власти не дадут пояснения по всем пунктам, оппозиция будет продолжать считать высадку армянских специалистов противоречащей законодательству Армении.

Султан Керим