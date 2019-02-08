Президент Ильхам Алиев создал новую социальную структуру - УКАЗ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Центра социальных исследований.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, Центр социальных исследований является юридическим лицом публичного права, систематически анализирующим динамику развития общественных отношений, определяющим существующие тенденции в этой сфере и прогнозирующим изменения, исследующим возможное влияние на общество этих изменений, обеспечивающим изучение общественного мнения с применением современных информационных технологий и научных подходов, а также проведение социальных исследований, и представляющим государственным органам результаты научно-аналитических анализов.

Администрации Президента Азербайджана поручено в течение двух месяцев подготовить устав Центра и представить главе государства.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение двух месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с указом и в течение трех месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.