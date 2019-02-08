Азербайджанцы и грузины будут совместно протестовать против установления бюста армянскому террористу

Установление в грузинском селе Бугашен муниципалитета Ахалкалаки бюста террористу Михаилу Авакяну по кличке "Кобра", участвовавшему в Нагорно-карабахской войне против Азербайджана, убившему мирных азербайджанцев, вызвало протест и азербайджанской, и грузинской общественности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим сегодня азербайджанцы Грузии проведут акцию протеста перед зданием парламента.

На проведение акции дано официальное разрешение. Член партии "Единое национальное движение" в Грузии, представленный в парламенте страны азербайджанский депутат Азер Сулейманов отметил, что в акции примут участие не только азербайджанцы: "В акции примут участие не только азербайджанцы, но и грузины".

Азер Сулейманов заявил, что он и сам примет участие в акции: "Я примкну к акции, как депутат. Мой долг - поддержать население".

Азер Сулейманов прокомментировал вопрос, связанный с демонтированием памятника Нариманову: "Демонтаж памятника Нариманову не является темой для обсуждения, потому что памятник стоит на месте".

Отметим, что несколько дней назад в селе Бугашен муниципалитета Ахалкалаки был установлен памятник армянскому террористу Михаилу Авакяну. Установление памятника армянскому сепаратисту вызвало протесты.

Вслед за этим намеренно был поднят вопрос о демонтаже памятника Нариманову в центре Марнеули.