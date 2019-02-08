Массовая акция азербайджанцев и грузин в Тбилиси - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
8 февраля 2019 15:52 869
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15:25
Перед зданием парламента Грузии началась совместная акция протеста азербайджанцев и грузин против установления бюста карабахскому сепаратисту Михаилу Авагяну.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, участники акции называют установление бюста незаконным и требуют снести его.
В акции участвуют азербайджанская молодежь, студенты, предприниматели, а также грузинская молодежь, политологи.
Участники акции держат в руках флаги Азербайджана и Грузии. Они заявили, что установление бюста Михаилу Авагяну - очередная провокация армян, направленная на то, чтобы испортить азербайджано-грузинские отношения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!