Массовая акция азербайджанцев и грузин в Тбилиси - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

8 февраля 2019 15:52

15:52

Установление памятника карабахскому сепаратисту - провокация и преследует целью навредить грузино-азербайджанским отношениям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказала одна из организаторов акции Севиндж Гумбетова.

По ее словам, установление на грузинской земле бюста армянскому сепаратисту направлено и против этого государства: "Мы требуем скорейшего сноса бюста".

Политолог Симон Копадзе в своем выступлении сказал, что цель акции не только против установления бюста Михаилу Авагяну, но и протест против сепаратизма: "Установление в Грузии памятника сепаратисту - провокация, и памятник должен быть смонтирован".

Политолог Гурам Мархулиа в выступлении подчеркнул, что руки Михаила Авагяна запятнаны кровью невинных азербайджанских детей, женщин и стариков: "Установление бюста направлено против грузино-азербайджанской дружбы. Да здравствует азербайджано-грузинская дружба!".

Депутат Азер Сулейманов отметил, что Грузия - родина азербайджанцев, и на родине не должно быть памятника сепаратисту: "Грузия сама страдает от сепаратизма, 20% ее земель оккупированы. Недопустимы пропаганда сепаратизма в Грузии, превращение сепаратистов в героев и установление им памятников".

Выступления на акции продолжаются.

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15:25

Перед зданием парламента Грузии началась совместная акция протеста азербайджанцев и грузин против установления бюста карабахскому сепаратисту Михаилу Авагяну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, участники акции называют установление бюста незаконным и требуют снести его.

В акции участвуют азербайджанская молодежь, студенты, предприниматели, а также грузинская молодежь, политологи.

Участники акции держат в руках флаги Азербайджана и Грузии. Они заявили, что установление бюста Михаилу Авагяну - очередная провокация армян, направленная на то, чтобы испортить азербайджано-грузинские отношения.

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