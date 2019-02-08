Массовая акция азербайджанцев и грузин в Тбилиси - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

15:52

Установление памятника карабахскому сепаратисту - провокация и преследует целью навредить грузино-азербайджанским отношениям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказала одна из организаторов акции Севиндж Гумбетова.

По ее словам, установление на грузинской земле бюста армянскому сепаратисту направлено и против этого государства: "Мы требуем скорейшего сноса бюста".

Политолог Симон Копадзе в своем выступлении сказал, что цель акции не только против установления бюста Михаилу Авагяну, но и протест против сепаратизма: "Установление в Грузии памятника сепаратисту - провокация, и памятник должен быть смонтирован".

Политолог Гурам Мархулиа в выступлении подчеркнул, что руки Михаила Авагяна запятнаны кровью невинных азербайджанских детей, женщин и стариков: "Установление бюста направлено против грузино-азербайджанской дружбы. Да здравствует азербайджано-грузинская дружба!".

Депутат Азер Сулейманов отметил, что Грузия - родина азербайджанцев, и на родине не должно быть памятника сепаратисту: "Грузия сама страдает от сепаратизма, 20% ее земель оккупированы. Недопустимы пропаганда сепаратизма в Грузии, превращение сепаратистов в героев и установление им памятников".

Выступления на акции продолжаются.