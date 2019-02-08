Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы на лечение исполнителя мейханы Ага Керима Новрузова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Его семья сообщила, что в связи с финансовым положением лечение Ага Керима осталось незавершенным.

Фонд Гейдара Алиева изучил ситуацию в связи с состоянием здоровья исполнителя мейханы и дал согласие на оказание поддержки в его лечении.