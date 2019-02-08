Президент Ильхам Алиев всегда проявляет внимание и заботу к народу - жительница Шамахи

Президент Ильхам Алиев всегда относится к народу с вниманием и заботой, лично интересуется их проблемами. Об этом в пятницу сказала Trend жительница Шамахи Наиля Гулиева, передает Day.Az.

Гулиева отметила, что и на этот раз после землетрясения глава государства дал поручение по незамедлительному решению проблемы.

"Президент Азербайджана продемонстрировал свою гуманность, человеколюбие, сам лично встретился с нами после землетрясения, поинтересовался нанесенным ущербом, дал необходимые поручения", - добавила Гулиева.

Гулиева сказала, что искреннее, доброе отношение Президента Ильхама Алиева к людям во время визита в Шамаху вызывает гордость.

"Мы гордимся тем, что у нас есть такой президент. Мы, граждане, также всегда поддерживаем главу государства", - сказала жительница.

Напомним, что пятого и шестого февраля на территории страны были зарегистрированы пять землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано пятого февраля в 23:19 по местному времени в семи километрах южнее станции Пиргулу на территории Агсуинского района силой четыре балла. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой в пять баллов, в окрестных районах - до 4,3 балла. Последнее землетрясение было зарегистрировано шестого февраля в 04:25 в девяти километрах южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Три из произошедших землетрясений ощущались.