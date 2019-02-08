Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Исмаиллинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы (30 км) -Тезекенд-Агбулаг-Гошакенд Исмаиллинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы (30 км)-Тезекенд-Агбулаг-Гошакенд, соединяющей три населенных пункта с населением в три тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 3,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.