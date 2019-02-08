В Н-ской воинской части СГБ Азербайджана солдаты принесли присягу - ФОТО

Очередная группа молодых солдат в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности Азербайджана принесла присягу на верность Родине.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Службу госбезопасности, начальник Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана, генерал-полковник Мадат Гулиев и участники торжественного мероприятия вначале почтили светлую память Общенационального лидера, возложили венок к памятнику великому лидеру, передает Day.Az.

Затем на плац было вынесено боевое знамя.

Минутой молчания была почтена незабвенная память героических сынов Отчизны, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Далее молодые солдаты в торжественной обстановке принесли присягу.

Генерал-полковник Мадат Гулиев поздравил от имени Верховного главнокомандующего личный состав воинской части и родителей по случаю присяги, пожелал успехов офицерам и солдатам в такой почетной и ответственной службе, как защита Отчизны.

Затем военнослужащие и молодые солдаты Службы государственной безопасности под звуки военного марша прошли перед трибуной. Были сделаны фотографии перед памятником великого лидера.

Начальник Службы госбезопасности генерал-полковник Мадат Гулиев встретился с родителями солдат, еще раз поздравил их с этим знаменательным днем. Родители выразили признательность руководству страны за созданные условия для прохождения военной службы и наказали своим детям всегда быть бдительными при защите Родины и верно служить государству.

Генерал-полковник Мадат Гулиев ознакомился с работой по образцовой и эффективной организации службы в воинской части, в том числе по освоению результатов современных достижений в военно-технической и боевой сферах, еще большему повышению знаний и навыков, физической подготовки солдат, дал соответствующие рекомендации и поручения.

Отметим, что меры, принимаемые под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, постоянно укрепляют обороноспособность республики, усиливают военно-технический потенциал Вооруженных сил. Неслучайно, сегодня азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий мира. Все это - результат целенаправленной политики, проводимой на государственном уровне в области армейского строительства. Достаточно высок в нашей стране и патриотический дух молодежи. Наша молодежь, которая гордится заслугами современной азербайджанской армии, готова отдать жизнь за Родину.