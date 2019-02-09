Президент Ильхам Алиев принял министра экономического развития России - ФОТО
9 февраля 2019 10:47 97
9 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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